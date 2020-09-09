شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. ومليار ريال تداولات سهم "الأسماك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.12% خاسراً 9.80 نقطة ليغلق عند مستوى 8079.74 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.48% رابحاً 604.05 نقطة ليغلق عند مستوى 11628.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 508.1 مليون سهم بقيمة 12.8 مليار ريال.

Advertisements

وهبطت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.75%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.39%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.14%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.20%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.05%.

وقفز 100 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جيسكو" بنسبة 10%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 10%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 10%، فيما تراجع 86 سهماً على رأسها سهم "جبل عمر" بنسبة 3.91%، ثم سهم "أبومعطى" بنسبة 3.86%، ثم سهم "الكثيرى" بنسبة 3.62%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ مليار ريال سعودى.