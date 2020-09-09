تالو أويل تحاول تفادى ضائقة مالية وتعلن تكبد خسائر 1.3 مليار دولار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكشف تالو أويل سبلا لحماية نفسها من ضائقة نقدية محتملة بعد إعلان المجموعة المدرجة في لندن عن تكبدها خسائر بلغت 1.3 مليار دولار بعد اضطرارها لخفض قيمة أصولها 1.4 مليار دولار بسبب انهيار الطلب على النفط.

وقالت تالو، التي بلغت قيمتها السوقية 361 مليون دولار بحلول أمس الثلاثاء والمدينة بثلاثة مليارات دولار، إنها تنظر في "بدائل إعادة تمويل مختلفة" وتخطط لعقد اجتماع بين الإدارة وحملة الأسهم في وقت لاحق من العام.

وحذرت من أن العملية تنطوي على شكوك.

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وقالت المجموعة، التي تقلص الوظائف وتبيع أصولا، إنها تنظر في إعادة تمويل سندات قابلة للتحويل تُستحق العام المقبل أو سندات لها أولوية السداد تُستحق في 2022، وتعديل تسهيلات الإقراض القائمة على الاحتياطيات أو جمع المال من البنوك أو من مستثمرين آخرين بحلول يناير.

حصلت تالو بالفعل، مثل منتجين آخرين للنفط، على تنازلات في شروط ديون هذا العام، لكن رئيس الشؤون المالية بالمجموعة ليس وود قال إنها لا تعتبر استمرار الإعفاءات أمرا مسلما به.

وأعلنت تالو اليوم الأربعاء تكبد خسارة نصف سنوية بلغت 1.3 مليار دولار، مقارنة بتحقيق ربح 103 ملايين دولار العام الماضي، بسبب أخذها في الحسبان تخفيضا متوقعا للقيمة يبلغ 1.4 مليار دولار بعدما خفضت توقعاتها لأسعار النفط.