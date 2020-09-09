شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم الروسية زادت من إمدادات الغاز للصين فى يوليو وأغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت تقديرات وكالة إنترفاكس للأنباء إلى أن شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم زادت إمداداتها من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب (قوة سيبيريا) في يوليو وأغسطس إلى 12 مليون متر مكعب يوميا، ارتفاعا من حوالي عشرة ملايين متر مكعب يوميا في يونيو. ونقلت إنترفاكس عن جازبروم قولها في مجلة معنية بأخبار الشركات إن تومسك التابعة للشركة ورَّدت 2.3 مليار متر مكعب من الغاز للصين خلال أول ثمانية أشهر من العام.

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