شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ستدعم الاستهلاك للمساهمة فى تعافى الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل تليفزيون الدولة عن الحكومة الصينية قولها اليوم الأربعاء، إنها ستدعم الاستهلاك للمساهمة في تعافي الاقتصاد.
وأضافت الحكومة "تضرر الاستهلاك بشكل كبير نسبيا من الحائجة هذا العام وأصبح الحلقة الضعيفة في التعافي الاقتصادي".
وأظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة في الصين نزلت 1.1 بالمئة في يوليو مقارنة بها قبل عام في حين زاد الإنتاج الصناعي 4.8 بالمئة.
وتابعت الحكومة أن الصين ستروج لأشكال جديدة للاستهلاك مدعومة بالإنترنت والتكنولوجيا الرقمية كما ستعجل ببناء البنية التحتية اللازمة لذلك.
ونُقل عن الحكومة قولها إنها ستشجع ابتكارات في السوق للمساهمة في زيادة الطلب المحلي.
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