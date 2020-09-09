شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط بنسبة 0.38% بجلسة الأربعاء وسط هبوط 9 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.38% خاسراً 14.12 نقطة ليغلق عند مستوى 3687.060 نقطة، للجلسة السادسة على التوالي، وبلغ حجم التداول 5.7 مليون سهم بقيمة 923.3 ألف ريال عبر تنفيذ 364 صفقة لعدد 38 سهماً.

وارتفعت 5 أسهم على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 1.33%، ثم سهم " الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 1.26%، ثم سهم "أريدو" بنسبة 1.03%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الباطنة للتنمية والاستثمار" بنسبة 8.22%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 2.86%، ثم سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 2.60%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 266.9 ألف ريال عماني.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة صحار للطاقة، عن استقالة نسيبة بنت محمد المسكرية، المدقق الداخلي للشركة، من منصبها اعتباراً من 9 سبتمبر، وسيتم الإفصاح عن تعيين المدقق الداخلي الجديد في حينه، وذلك بما يتفق مع متطلبات الإفصاح.