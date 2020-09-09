الاقتصاد

سوفت بنك تفقد 13 مليار دولار من قيمتها السوقية بفعل خسائر أسهم التكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أسهم مجموعة سوفت بنك على هبوط ثلاثة بالمئة تقريبا اليوم الأربعاء، مواصلة خسائرها هذا الأسبوع التي محت حوالي 13 مليار دولار من رأسمالها السوقي وسط قلق المستثمرين حيال انكشاف المجموعة على أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الآخذة في الهبوط.

وبذلك تبلغ خسائر سهم سوفت بنك عشرة بالمئة منذ أن قالت مصادر لرويترز ووسائل إعلام أخرى في أواخر الأسبوع الماضي إن الشركة اليابانية راهنت بمبالغ كبيرة على مشتقات أسهم مرتبطة بشركات تكنولوجيا.

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وقال الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون الشهر الماضي إن سوفت بنك ستوجه سيولة جرى جمعها من برنامج بيع أصول إلى أسهم عامة، لكن محللين قالوا إن العمليات المعقدة أثارت قلق المستثمرين الأفراد في شركة ينظر عليها بالفعل على إنها لا تتمتع بشفافية.

ولم يصدر تعليق علني على الأمر من سوفت بنك.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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