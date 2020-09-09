تراجع الطلب على الوقود بالهند 15.6% على أساس سنوى فى أغسطس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الطلب على الوقود في الهند 15.6 بالمئة في أغسطس مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة النفط أن إجمالي استهلاك الوقود، وهو مؤشر على الطلب على النفط، بلغ 14.39 مليون طن.

وكانت مبيعات البنزين أقل 7.5 بالمئة مقارنة بها قبل عام وبلغت 2.38 مليون طن.

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وانخفضت مبيعات غاز الطهي، أو غاز البترول المسال، 5.1 بالمئة إلى 2.28 مليون طن، في حين نزلت مبيعات النفتا 6.6 بالمئة إلى 1.07 مليون طن.

وزاد استخدام زيت الوقود 0.4 بالمئة في أغسطس.