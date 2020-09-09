شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى 0.62% بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.62% خاسراً 14.36 نقطة ليغلق عند مستوى 2273.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 391.6 مليون سهم محققة ما قيمته 308.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5605 صفقة لعدد 35 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.11%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.52%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.54%، ثم قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.10%، 0.04%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 14.93%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.89%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 70.7 مليون ورقة بقيمة 53 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 4.62%.

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وفي سياق متصل، أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر لتمرير قرار عقد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة للنظر في قرار تفويض مجلس إدارة الشركة لمدة 12 شهر لإصدار سندات و/أو صكوك سواءً بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات أغراض خاصة في شريحة واحدة أو عدة شرائح يتم عرضها إلى مستثمرين مؤهلين، ولكن ليس للاكتتاب العام في الإمارات العربية المتحدة وأن لا يتم إدراجها في أي سوق مالي في الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالي تصل إلى مليار دولار أمريكي، وأجل استحقاق يصل إلى مدة 30 عاماً وبمعدل ربح لا يتجاوز سعر السوق السائد المتاح للشركات التي لها نفس التصنيف الائتماني للشركة.

ووكانت أكدت شركة الرمز كابيتال، إحدى الشركات التابعة لشركة الرمز كوربوريشن، اتفاقها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لاستخدام التقارير والتقييمات الائتمانية التي تصدرها لتكون الرمز بذلك أول شركة خدمات مالية في أسواق المال في الإمارات العربية المتحدة تستخدم منتجتا AECB.