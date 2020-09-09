شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تقرر شطب شركتى "الإسكندرية للأسمنت" و"أمريكانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، الموافقة على شطـب القيد النهائي لأسهم شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، في ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر ومقيد 2.885 مليار جنيه موزعاً على عدد 458 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 6,3 جنيه للسهم الواحد، بعد أن قامت الشركة بطلب شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب أو غيرهم، وبعد أن تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم بتاريخ 7 سبتمبر، وبلغت 139,844 سهم بسعر 6 جنيه بقيمة إجمالية 839,664 جنيه .

وقررت اللجنة، حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية وذلك اعتبارا من نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء، وتداول أسهم الشركة من خلال نظام القبول الألى للأوامر(خارج المقصورة) أوراق مالية غير مقيدة – وذلك لمدة 6 أشهر ويتم عرض موقف الشركة في نهايتها على لجنة القيد.

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كما قررت لجنة القيد، الموافقة على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية-امريكانا، البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 400 مليون جنيه موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه مصري للسهم، بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين طبقاً للمادة (55) من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، حيث بلغت نسبة الأسهم حرة التداول نسبة 3,52979 % من إجمالي أسهم الشركة، وإجمالي عدد المساهمين المودع بالإيداع المركزي يبلغ 295 مساهم.

وسيتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة بالسوق المفتوح اعتباراً من بداية جلسة تداول أمس الثلاثاء، وسوف يتم الشراء بسعر 6,32 جنيه وفقا لسعر عرض الشراء الاجباري المنفذ بالبورصة المصرية بتاريخ 29\7\2020 .

وطالبت اللجنة، بعرض الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة على لجنة القيد بعد تنفيذ عملية شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب بما فيهم المعترضين مع حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية، مع إخطار شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بذلك بعد قيام إدارة عمليات السوق بإخطار قطاع الشركات المقيدة بإتمام تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين.