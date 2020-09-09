شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10899 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1923 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 12559 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4183 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1790 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2645 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 961 نقطة.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصرية للمنتجعات السياحية، 376.3 ألف سهم، 238.1 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات العبوات الطبية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 580.3 ألف سهم، 1500 سهم، 18 ألف سهم، 194.7 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، 1000 سهم، 277 سهم، 1000 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة ببنك كريدى اجريكول 270 ألف سهم.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المصرية العقارية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، القناة للتوكيلات الملاحية، العربية للمحابس، المصرية للدواجن، العبور للاستثمار العقاري، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، سيدي كرير للبتروكيماويات.

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وأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة اودن للاستثمارات المالية لعدد 10.955 مليون سهم بقيمة إجمالية 49.3 مليون جنيه.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عن شراء Norges Bank عدد 877.1 ألف سهم بسعر 7 جنيهات للسهم الواحد بقيمة إجمالية 6.2 مليون جنيه، لترتفع حصته من 4.99% إلى 5.09%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

وفي سياق آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها مشروع عرض شراء إجباري المقدم من شركة إيميكس انترناشيونال الخاص بشراء حتى عدد 52.992 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان بسعر نقدي يبلغ 50 جنيه للسهم الواحد، وبشرط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 51% من أسهم رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، مع قيام مقدم العرض بعد تنفيذ عرض الشراء باتخاذ إجراءات الزيادة طبقاً لقرار الجمعية المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس الماضي، مضيفة أنه جاري دراسة العرض ومرفقاته من قبل الهيئة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، عن توقيع اتفاقية نقل أصول ونشاط شركة مستشفى بداية، وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم نقل الأصول والنشاط التشغيلي لمستشفى بداية إلى شركة جديدة تحت التأسيس، على أن يبلغ إجمالي حصة شركة مستشفى كليوباترا 60% من رأسمالها بينما تبلغ حصة الدكتور أبو الفتوح نسبة 40% المتبقية.