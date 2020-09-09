شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 39.53 دولار لبرنت و36.48 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 39.53 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 25 سنتا أو ما يوازي 0.6٪، وسجلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36.48 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 28 سنتا أو ما يوازي 0.8٪.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض الدول مما تسبب في تقويض الآمال بتعاف منتظم للطلب العالمي حيث أن الأزمة الصحية العالمية مستمرة في الاتساع بلا هوادة مع ارتفاع الحالات في الهند وبريطانيا العظمى وإسبانيا وعدة مناطق من الولايات المتحدة.

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قال تقرير نشرته جمعية المعدات والخدمات البترولية، إن خسائر الوظائف في حقول النفط الناجمة عن جائحة كوفيد-19 تجاوزت 100 ألف في الولايات المتحدة في أغسطس ، حتى بالرغم من استئناف بعض مشاريع الحفر، مضيفا أن 121 ألف وظيفة في حقول النفط فُقدت في الإثني عشر شهرا الماضية، وإن التوظيف في القطاع بالولايات المتحدة كان عند أدنى مستوي منذ مارس 2017 وفقا لرويترز.

وتخفض تحالف أوبك بلس، الإنتاج حاليا بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر لدعم الأسعار مع تقوض الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا.