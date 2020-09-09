شكرا لقرائتكم خبر عن البترول :44.7 ألف برميل زيت يومياً متوسط إنتاج شركة عجيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة لشركتى عجيبة ومن خلال تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2019 / 2020 ، حيث أكد خلال جمعية عجيبة أن قطاع البترول ينفذ حالياً خطة متكاملة لتطبيق مختلف أنظمة التحول الرقمى فى كافة أنشطة صناعة البترول فى مصر بهدف تحسين كفاءة العمليات والإسراع فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ المشروعات وبالتالى زيادة معدلات الإنتاج وإضافة احتياطيات جديدة لثروة مصر البترولية مما سيسهم بدوره فى الاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلى والوفاء بالالتزامات التصديرية وزيادة الاهتمام بصناعات القيمة المضافة ، مشيراً إلى أهمية عملية ربط كافة شركات القطاع بمنظومة رقمية موحدة فى تعزيز دعم اتخاذ القرار.

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ومن جانبه، أوضح المهندس محمد بيضون رئيس الشركة أن استثمارات عجيبة خلال العام بلغت حوالى 349 مليون دولار وأنها استطاعت أن تحقق متوسط انتاج فعلى 7ر44 ألف برميل زيت خام يومياً ، وأشار إلى أنه تم تحقيق متوسط انتاج بلغ حوالى 20 مليون قدم مكعب غاز يومياً واضافة حوالى 10 مليون برميل زيت خام وحوالى 24 مليار قدم مكعب غاز للاحتياطى القابل للاستخراج ، كما حققت وفراً بحوالى 39 مليون دولار من خلال استخدام التكنولوجيات والتصميمات الحديثة فى عمليات الحفر وزيادة كفاءة الأدوات والمعدات واستخدام الحلول البديلة.

وأشار إلى أنه تم تحويل انتاج حقل جنوب غرب مليحة إلى خط أنابيب بقطر 10 بوصة وبطول يبلغ 130 كيلومتر والاستغناء عن الشاحنات نهائياً بالإضافة إلى الالتزام باستراتيجية عدم حرق غازات الشعلة والتخلص من المياه المصاحبة واستبدال السولار بالغاز فى مولدات الكهرباء، موضحاً أنه يتم حالياً تنفيذ خطة للتحول الرقمى بجميع القطاعات فى اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول فى أنشطة الحقول من خلال تطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد واضافة بعض النظم الخاصة بدعم اتخاذ القرار ، وفى أنشطة دورات العمل من خلال استكمال تطبيق جميع أجزاء برنامج الساب وخاصة فى الصيانة والموارد البشرية بهدف تكامل البيانات.