أسعار الذهب تتراجع في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الأربعاء. وأفاد موقع "صدى البلد" بأن أسعار الذهب في مصر قد تراجعت بنحو 5 جنيهات. وأوضح الموقع أن عيار 21 الاكثر انتشاراً سجل 843 جنيهاً، مقارنة بـ 848 جنيهاً بختام تعاملات أمس الثلاثاء. واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة عند 963.40 جنيه Advertisements كما سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعاً 843 جنيهًا. وبلغ جرام الذهب عيار 18 726.85 جنيه للجرام. وسجل سعر الجنيه الذهب 6744 جنيهًا. وسجل السعر العالمي للذهب 1927 دولاراً للأوقية.

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