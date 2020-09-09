شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.74% بما يعادل -0.41 نقطة ليستقر على سعر 55.32 دولار.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 57.32، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 53.56.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط