شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.65% بما يعادل -2.06 نقطة ليستقر على سعر 402.80 دولار، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ويتزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أولاً أعلى مستوى 470.05، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 504.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه