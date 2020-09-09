شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليبحث السهم عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً يستعيد به تعافيه ويرتفع من جديد، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -4.05% بما يعادل -3.32 نقطة ليستقر على سعر 78.69 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 76.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 87.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه