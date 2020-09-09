شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -4.39% بما يعادل -144.78 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 3,149.84 دولار، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 3,071.46، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 2,887.75.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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