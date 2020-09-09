شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر بين المطرقة والسندان – تحليل – 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.18% بما يعادل -0.43 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 35.93 دولار، وذلك أمام تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 36.65، ليستهدف مستوى الدعم 24.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط