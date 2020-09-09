شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى فى 4 أسابيع بفعل مخاوف نقص السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وبفعل تصاعد مخاوف نقص سيولة العملة ، بعد هبوط حاد فى أسواق وول ستريت بقيادة قطاع التكنولوجيا.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 93.66 نقطة الأعلى منذ 12 آب/أغسطس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.58 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.44 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ شباط/فبراير الماضي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 21 آب/أغسطس الماضي ، بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية.

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لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاطر المحيطة بالعملات الرئيسية الأخرى خاصة اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

تواجه العملة الأوروبية الموحدة التوقعات القاتمة للاقتصاد واحتمالات توسيع التحفيز النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي ،والعملة الملكية الجنيه الإسترليني تصاعد التوترات مرة أخرى حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،والين الأضرار المتوقعة عن استقالة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي".

ويدعم الصعود الحالي أيضا فى مستويات العملة الأمريكية ، تصاعد مخاوف نقص سيولة الدولار بالأسواق المالية ، خاصة بعد الهبوط الحاد فى أسواق وول ستريت ،وعمليات البيع المفتوحة لأسهم قطاع التكنولوجيا.