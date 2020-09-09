شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بالتعاملات الصباحية بفضل مكاسب قطاع الاتصالات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهر ، وبفضل مكاسب قوية لقطاع الاتصالات ،وطغي ذلك على تأثير هبوط قطاع السفر والترفيه بعد أخبار سلبية عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.6% حتى الساعة 11:24 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.2% متأثرا بخسائر قطاع الطاقة المتضرر بشدة من الهبوط الحاد فى أسعار النفط ، وحقق المؤشر بالجلسة السابقة ارتفاعا بنسبة 1.7% ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهر عند 359.58 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء على وشك تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع الاتصالات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.0 % ، مع صعود معظم أسهم شركات الاتصالات العالمية ، وفى المقابل انخفض قطاع السفر والترفيه بنسبة 1.9% ، بعد أخبار سلبية عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.7% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 2.8% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستوي القياسي عند 3,588.11 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.7% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.6%.