شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل استمرار صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.6% إلى 1,920.08$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,932.55$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,934.47$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,906.50$ للأونصة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 93.62 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

تأتي عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل فى ظل المخاطر المتصاعدة التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى خاصة اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

وهناك أيضا تنامي المخاوف حيال نقص سيولة الدولار بالأسواق ، فى ظل تسارع عمليات البيع المفتوحة فى الأسهم الأمريكية خاصة أسهم شركات التكنولوجيا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر، وذلك لليوم الرابع على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,250.04 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 25 آب/أغسطس الماضي.