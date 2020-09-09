شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك الذي يبدأ بفقدان عزمه الإيجابي، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يعتمد على ثبات التداولات دون مستوى 0.7320، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 0.6964.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7280
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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