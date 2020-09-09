شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية قوية ليهاجم مستوى 40.00 ويستقر فوقه، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استقرار السعر فوق هذا المستوى سيقود السعر للتحول نحو الارتفاع ويوقف الضغط التصحيحي السلبي الذي بدأ من مناطق 46.51، بينما يمثل كسر 40.00 والتداول دونه من جديد مفتاح استئناف المسار الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 37.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 41.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط