شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي ليهاجم مستوى 37.50 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد اختراق مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لمحاولة العودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يحتاج السعر للتداول دون 37.10 لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 34.33.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 34.33 والمقاومة 38.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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