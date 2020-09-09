شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر الفضة منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 26.90، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 25.06.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 27.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط