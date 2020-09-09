شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب دون مستوى 1934.86، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستويات 1934.86 و1942.00، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1901.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1900.00 والمقاومة 1945.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط