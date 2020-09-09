شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 1.3000، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2705 على المدى القريب، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.3000 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2860 والمقاومة 1.3020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط