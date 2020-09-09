شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ويستمر بالتذبذب دون مستوى 1.1785، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه عند 1.1720 وتمتد إلى 1.1540 بعد كسر المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.1825 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1680 والمقاومة 1.1825
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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