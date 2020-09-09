شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بأكثر من 2% بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الستة أيام الأخيرة ، لكن لا تزال الأسعار تحت ضغط تجدد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.3% إلى مستوي 37.60$ ، من مستوى الافتتاح عند 36.76$، وسجل أدنى مستوي عند 36.19$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.1% إلى مستوي 40.48$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 39.64$ ، وسجل أدنى مستوي عند 39.38$.

عند تسوية الثلاثاء ، فقد الخام الأمريكي قرابة 6% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 36.15$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.5% ،وسجلت مستوي 39.34$ للبرميل الأدنى منذ 16 حزيران/يونيو الماضي.

Advertisements

وتعد خسارة الأمس الأسوأ فى الثلاثة أشهر الأخيرة ، بسبب مخاوف الطلب فى الولايات المتحدة مع نهاية موسم العطلات الصيفية ، بالإضافة إلى قيام المملكة العربية السعودية بخفض أسعار تصدير الخام إلى أسيا ، ويضغط على الأسعار أيضا تراجع واردات الخام إلى الصين.

لا تزال أزمة فيروس كورونا مشتعلة بلا هوادة ، مع ارتفاع الحالات فى الهند والمملكة المتحدة وإسبانيا وأجزاء عديدة من الولايات المتحدة ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي على الوقود.

قالت أوراسيا الاستشارية فى مذكرة إن تفشي المرض مجددا يهدد آمال تعافي الاقتصاد العالمي ،والذي بدوره سوف يقلل الطلب على الوقود ،على الرغم من أن انخفاض الأسعار قد يعبد أرباح مصافي التكرير إلى المنطقة الإيجابية.