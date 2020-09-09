شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق توضح مستجدات بيع إحدى شركاتها التابعة بالمملكة المغربية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن تلقي محاميها في المملكة المغربية أمراً قضائياً صادراً من المحكمة التجارية في مراكش يقضي بالحجز التحفظي على العقار رقم 5145/66 ضماناً لأداء مبلغ وقدره 38 مليون درهم مغربي.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إلى أن إجمالي ما تم الحجز عليه تحفظياً من قبل المحكمة التجارية مبلغاً وقدره 48 مليون درهماً مغربياً.

وسبق أن أعلنت الشركة، في فبراير الماضي، عن حجز تحفظي بمبلغ 10 مليون درهم مغربي.

وبهذا وتفوق القيمة الإجمالية للحجزين التحفظيين قيمة المصنع في اتفاقية البيع الذي لم يلتزم المشتري ببنودها وقام بالتنصل من التزاماتها.

هذا ولازالت عملية استرداد الشركة التابعة ومصنعها قيد اجراءات الإنهاء الرسمية في المملكة المغربية.

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وتؤكد الشركة أنها لن تتواني في حفظ مصالحها وحقوق مساهميها ، وستعلن عن أي تطورات لاحقة بهذا الخصوص.

وكانت الشركة قد أعلنت، في فبراير الماضي، عن قيامها ببيع شركتها التابعة (الشركة المغربية لتحويل الورق) والمملوكة من قبل الشركة السعودية للاستثمار والتطوير الصناعي، المملوكة لصناعة الورق.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن هذا الإجراء يأتي كجزء من استراتيجية الشركة للتخارج من الأصول غير العاملة والاستفادة من المتحصلات النقدية لتأمين شراء المواد الخام وتشغيل مصانع الشركة في المملكة بكامل طاقتها الإنتاجية.

وقامت الشركة بتوقيع وعد بالبيع في يناير من العام 2019 لبيع الشركة إلا أنه لم يتم تسليم الشركة المبلغ المتفق عليه لعملية البيع في ظل نقل ملكية الشركة، وعليه قامت الشركة بالحجز التحفظي على المصنع وتم رفع دعوى تتمثل بطلب بطلان البيع ووقف الإجراءات ولا زال الإجراء قيد المتابعة.

وتتوقع الشركة أن يكون الأثر المالي للتغير الحاصل إيجابياً على قوائم الشركة المالية حال الإنتهاء من إجراءات استلام الشركة التابعة ومصنعها.

وكانت السعودية لصناعة الورق قد أعلنت في وقت سابق عن التحول للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، حيث حققت صافي أرباح بلغ 3.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 15.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.