شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير ريت يوقع اتفاقية تمويل مع مصرف الراجحي بقيمة مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "شركة الخبير المالية" بصفتها مدير صندوق الخبير ريت ، عن توقيع اتفاقية تمويل مع مصرف الراجحي للحصول على تسهيلات ائتمانية إضافية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي قيمة التسهيلات تصل إلى مليار ريال مقابل رهن عقارات مدرة للدخل.

وبهذه التسهيلات يستكمل الصندوق عملية الاستحواذ الخاصة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق أو أي أصول مستقبلية، مع سداد كامل قيمة التسهيلات المصرفية في نهاية الفترة التعاقدية والبالغة 5 سنوات.

وبحسب البيان، ستكون فترة سداد هامش الربح نصف سنوية تبدأ عند سحب التمويل من البنك.

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هذا وسيقوم مدير الصندوق في القريب العاجل باستخدام التسهيلات المصرفية المشار إليها أعلاه إضافةً إلى متحصلات الاشتراكات من خلال الطرح الإضافي وذلك لإنهاء عملية الاستحواذ ونقل كافة الوثائق القانونية لصالح الصندوق والتي سيتم الإعلان عنها في حينه.

والجدير بالذكر أن "صندوق الخبير ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إدراجه في السوق المالية "تداول" بتاريخ 20 مارس 2019م الموافق 13 رجب 1440هـ.

وكانت الجمعية العمومية لمالكي وحدات صندوق الخبير ريت، اعتمدت مؤخرا، الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.802 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن زيادة الأصول سيتم من خلال طرح وحدات إضافية والحصول على تمويل إضافي متوافق مع الضوابط الشرعية.