شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أسواق المال الكويتية تسعى لإصدار قواعد لتسهيل إدراج الشركات بالبورصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى هيئة أسواق المال الكويتية إصدار ضوابط إجرائية جديدة تسهّل عملية إدراجات الشركات في بورصة الكويت.

وسيكون المرتكز الأساسي للضوابط الجديدة مقترحات شركة بورصة الكويت التي تعتبر صاحبة المبادرة في هذا الملف، وذلك تماشياً مع النموذج العالمي.

وتستهدف الضوابط الجديدة المرتقبة تقليل وقت استحقاق الإدراج الى أقصى درجة ممكنة، حيث لا يزيد على شهر بحدّ أقصى، بحسب صحيفة الجريدة.

ومن أبرز توصيات البورصة في هذا الملف، إقران الإدراج بالاكتتاب، حيث تكون هناك إمكانية لأن تكون كلّ من عمليتي الإدراج والاكتتاب في التوقيت ذاته، على عكس المعمول به حاليا القيام بإتمام الاكتتاب أولا، ومن ثم اتخاذ المضي قدما في إجراءات الإدراج، وهو ما يستهلك وقتا طويلا تكون بذلك بورصة الكويت خارج النظم الخليجية والعالمية.

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وسيتم البناء على الضوابط الجديدة المرتقبة في عمليات التسويق لجذب شركات جديدة لمقصورة الإدراج، سواء من الداخل والخارج.

وكانت الجهات الرقابية اعتمدت في أغسطس الماضي مشروع ربط الموافقة على الاكتتابات العامة برؤوس أموال الشركات المساهمة وإدراجها في بورصة الكويت، خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام عمل من إقفال الاكتتاب بالانتهاء من تخصيص الأسهم للمساهمين أو المشاركين في العملية.

وتستهدف الجهات المعنية بهذا المشروع دفع عجلة الإدراجات في السوق الرسمي، وعدم تجميد رؤوس أموال المستثمرين المشاركين في الاكتتاب لفترات طويلة، وذلك على غرار المعمول به في العديد من أسواق المال الإقليمية والعالمية، بحسب صحيفة الرأي.

وتسريع عجلة الإدراجات بهذا الشكل يشجع على طرح الشركات التي تتوافق أوضاعها مع معايير الإدراج المعتمدة ومن ثم قيدها في البورصة، وهناك شركات تشغيلية عديدة مملوكة للدولة ستكون هدفاً للطرح خلال الفترة المقبلة.