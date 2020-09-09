شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم القابضة تحصل على حكم لصالحها من محكمة الاستئناف بالرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، عن صدور حكم من محكمة الاستئناف بالرياض برفض الالتماس المقدم من شركة مروج المزرعة للتسويق وشركة لبون للإنتاج الغذائي وشركة مصنع البان البندرية ومؤسسة عبد الله بن منصور الصغير ضد الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول"، أن هذا الحكم خاص بالدعوى المقيدة ضد هذه الشركات المعروفة بمجموعة البندرية، المتمثّلة بعقد البيع و فسخ عقد البيع، مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان عن الأثر المالي المترتب على هذا الحكم في وقت لاحق.

وكانت "جاكو" استلمت في يناير 2019، حكما من محكمة الاستئناف بالرياض بتأييد حكم المحكمة التجارية بديوان المظالم، القاضى بإلزام 4 شركات مدعى عليهم، بدفع 27.83 مليون ريال.

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تجدر الإشارة أن نتائح أعمال الشركة كشفت في وقت سابق، عن التراجع في الأرباح بنسبة 32% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 1.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى الزيادة في مخصص الزكاة التقديري المكون خلال الربع الحالي والانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية.