شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط هبوط 95 سهماً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.36% خاسراً 29.22 نقطة ليصل إلى مستوى 8060.32 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.48% رابحاً 52.67 نقطة ليصل إلى مستوى 11006.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 169.4 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال.
وهبط 15 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.92%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.35%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.48%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.03%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.44%.
وقفز 90 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "عناية" بنسبة 9.88%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 8.09%، فيما تراجع 95 سهماً على رأسها سهم "ريدان" بنسبة 2.71%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 2.51%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 2.38%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 401.6 مليون ريال سعودي.
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