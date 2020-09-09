شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2021" في 31 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة التنفيذية العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2021"، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماعها اليوم عبر الفيديوكونفرانس، أنه من المقرر تنظيم فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر والمعرض في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2021 بالقاهرة، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات اليوم من الطاقة".

ويتم تنظيم المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء البترول والطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات البترول العالمية، وخبراء الصناعة من الشركات الرائدة في قطاع البترول والغاز، ونخبة من قادة الأعمال العالميين، ومن المنتظر أن يحظى الحدث بمشاركة دولية كبيرة من 80 دولة ونحو35 ألف مشارك، ومشاركة وتمثيل لأكثر من 500 عارض و 16 جناحاً للدول في المعرض المصاحب بالإضافة إلى 27 شركة بترول محلية وعالمية و 2000 من أعضاء الوفود و 300 متحدث، وستعقد خلال فعالياته نحو 80 جلسة.

وأوضحت اللجنة ان اختيار هذا التوقيت يأتي بعد دراسة وتقييم الأوضاع الناجمة عن جائحة كورونا وتطلع العالم للخروج من التحديات التي أفرزتها هذه الجائحة حيث رأت أن التوقيت الذى تم اختياره يوفر للمشاركين من المستثمرين والشركات العالمية فرص اكثر اماناً للسفر الدولى وإلى جانب جدول زمنى ملائم لإعادة الالتقاء والتواصل بينهم تحت مظلة إيجبس .

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ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مؤتمر ومعرض ايجبس يتطور بشكل كبير عاماً تلو الآخر وهو ما تجسد الدورة الماضية في عام 2020التي فاقت التوقعات من حيث حجم المشاركين و عدد ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات وعقود تتعلق بالاعمال والشراكات في صناعة البترول والغاز مشيرا الى ان أن الدعم الكامل الذى يحظى به هذا الحدث من الرئيس عبدالفتاح السيسى وحرص سيادته على الحضور قد اعطى زخماً كبيراً له لافتا الى ان النجاح الكبير لهذا الحدث جعله الأبرز في منطقة شمال افريقيا والبحر المتوسط فضلا عن كونه بمثابة ملتقى بترولى مهم يجمع أهم واكبر الشركات واللاعبين في مجال الطاقة اقليمياً وعالمياً على ارض مصر .

وأضاف الملا ان هذا الحدث بمثابة نافذة تواصل متميزة لصناعة البترول المصرية على العالم لإلقاء الضوء والتعرف على فرص الاستثمار والشراكة في قطاع البترول والغاز ومكانة مصر كواحدة من اهم منتجى الغاز في المنطقة ودولة محورية لتداول وتجارة الغاز والبترول خاصة ان مصر أصبحت محط انظار الشركات العالمية خلال السنوات الأخيرة في ضوء ماشهدته من تحولات إيجابية واصلاحات إقتصادية هامة حفزت كبار اللاعبين في الصناعة البترولية على فتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار المشترك مع مصر ، مؤكدا ان نجاح هذا الحدث يعكس النجاحات التي تحققت في صناعة البترول المصرية ويعكس كذلك التنامى الكبير في حجم الشراكة والتعاون بين قطاع البترول وشركاء نجاحه من شركات البترول العالمية.

وأكد الملا ان هذا الحدث يكتسب أهميته المتزايدة كوسيلة لعقد المزيد من الشراكات الناجحة فى ظل ماتشهده المنطقة من تعاون ايجابى لاستثمار الاكتشافات الجديدة وهو مايعكس ضرورة التعاون لتحقيق التحول الرقمي بصورة سريعة وإيجاد بنية تحتية قوية والتعاون في مختلف المجالات التي تحقق تلك الأهداف . كما يعد فرصة لتسليط الضوء على أوضاع وتحديات صناعة البترول والغاز وسبل العمل المشترك في ظل الظروف العالمية الحالية ومناقشة الحلول ودفع الشراكات التي تساهم فى تقدم هذه الصناعة.

كما أشار الى ان تنظيم مؤتمر ومعرض ايجبس يعد فرصة قوية لدعم الحداثة والتحولات الرقمية والتكنولوجية في الصناعة في ضوء مايوفره من فرص للتعرف على احدث التكنولوجيات المطبقة عالميا في صناعة البترول ومايستجد من ابتكارات تخدم اهداف العمليات والأنشطة البترولية ، خاصة أنه يشهد حضورا قوياً للشركات ومزودى التكنولوجيا لصناعة البترول والغاز .

و من جانبه اعرب كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس العالمية المنظمة للمؤتمر عن سعادته بإستضافة الدورة السنوية الخامسة من معرض إيجيبس في مايو 2021 ، مشيرا الى إقامة هذا المعرض لإستعراض احتياجات السوق المتنامية لمصر كدولة من اهم اللاعبين الإقليميين في صناعة البترول والغاز و مؤسس لمنتدى غاز شرق المتوسط . وأن المؤتمر سيساهم في اثراء الحوار حول تنمية تلك الصناعة على المستويين الاستراتيجي والتقنى ، والتركيز على التقنيات المتقدمة والاستثمارات التي تدفع الى انتقال الطاقة واحداث تحول فى الصناعة.

ويعقد مؤتمر ومعرض ايجبس 2021 للعام الخامس على التوالي استمرارا لدوره كمنصة لمناقشة التحديات العالمية الحالية، وتعزيز الشراكات البناءة، وتيسير تبادل الخبرات الفنية والابتكار وخلق فرص جديدة نحو مستقبل افضل و طاقة المستدامة لمنطقة شرق المتوسط و العالم.