شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضاً.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10943 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 1924 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 12634 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4180 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1789 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2645 نقطة.

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وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات سيدى كرير للبتروكيماويات، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصرية للمنتجعات السياحية، 376.3 ألف سهم، 238.1 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات العبوات الطبية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 580.3 ألف سهم، 1500 سهم، 18 ألف سهم، 194.7 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، 1000 سهم، 277 سهم، 1000 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة ببنك كريدى اجريكول 270 ألف سهم.

وفى السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المصرية العقارية.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة اودن للاستثمارات المالية لعدد 10.955 مليون سهم بقيمة إجمالية 49.3 مليون جنيه.

وفى سياق آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها مشروع عرض شراء إجبارى المقدم من شركة إيميكس انترناشيونال الخاص بشراء حتى عدد 52.992 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان بسعر نقدى يبلغ 50 جنيها للسهم الواحد، وبشرط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 51% من أسهم رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، مع قيام مقدم العرض بعد تنفيذ عرض الشراء باتخاذ إجراءات الزيادة طبقاً لقرار الجمعية المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس الماضى، مضيفة أنه جارى دراسة العرض ومرفقاته من قبل الهيئة.