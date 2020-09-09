شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات اليوم الأربعاء 9-9-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 9-9-2020 أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.51 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل 18.57 جنيه للشراء، 18.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.35 جنيه للشراء، 20.59 جنيه للبيع، مقابل 20.67 جنيه للشراء، 20.87 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.07 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع، مقابل 49.08 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع

وقال البنك المركزى المصرى، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.366 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2020، مقارنة بـ38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 بارتفاع نحو 51 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا سلع ومنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.