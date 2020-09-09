البنك الأهلى المصرى يوقع عقد تمويل بمبلغ مليار جنيه لإحدى شركات التعمير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل بمبلغ مليار جنيه وبشروط مميزة لشركة بالم هيلز للتعمير، باستخدام أوراق القبض الناتجة عن بيع الوحدات المسلمة Ready to Move""

حضر التوقيع يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، وعلي ثابت عضو مجلس الإدارة للشئون المالية بشركة بالم هيلز، وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وأحمد يحيي رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلي المصري.

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وعقب التوقيع صرح يحيي أبو الفتوح أن التمويل يأتي في ضوء حرص البنك الأهلي المصري على تمويل المشروعات الكبرى بشكل عام، خاصة تلك التي يتركز نشاطها في المجال العقاري لما يتمتع به هذا القطاع من القدرة على حفظ قيمته الاستثمارية على المدى المتوسط وطويل الأجل، إضافة الى كونه محرك هام للنمو الاقتصادي لارتباطه بمجموعه كبيرة من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر ومنها صناعة الحديد والاسمنت والسيراميك والاخشاب والادوات الصحية والاجهزة الكهربائية، وهو ما يتيح توفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، حيث تقوم الدولة بضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي سعيا للتوسع في المجتمعات السكنية المتكاملة التي تضم مختلف احتياجات قاطنيها.

ومن جانبه أعرب علي ثابت نيابة عن ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجموعة التنفيذية للشركة قائلا: "نحن سعداء جدًا بهذا الاتفاق والذي سيمكن الشركة من تسويق وبيع الوحدات الجاهزة للتسليم المتوفرة في مشاريع الشركة المختلفة والتي تعتبر منتج فريد في السوق العقاري المصري، مع تقديم تسهيلات سداد لعملائنا تصل إلى عشر سنوات حيث سيتم توريق أوراق القبض الخاصة بتلك الوحدات فيما بعد طبقا لبرنامج التوريق المعد سلفا من الشركةً. وفى هذا الإطار، نؤكد على التزام الشركة بالوصول إلى صافي الدين المستهدف 1.5 مليار جنيه بحلول نهاية العام".

وأضاف شريف رياض أن سوق الاستثمار العقاري قد شهد تحولا ملحوظا في السنوات الاخيرة انعكس على النمط الاستهلاكي للعملاء، وحركة العرض والطلب وتوازنات السوق، مشيرا الى المنافسة القوية بين الشركات العقارية في تطوير مشروعاتها بما يتماشى مع تطلعات العملاء وبشكل خاص في المشروعات والتجمعات السكنية الكائنة بالمناطق والمدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر سعيا للتخفيف من حدة الازدحام بمناطق وسط العاصمة ، وهو ما يشجع البنك على تمويل المشروعات العقارية بشكل مستمر ، وأكد على ان التمويل الممنوح يعكس التنسيق المستمر بين فرق العمل المختصة بالبنك ومسئولي الشركة للوصول الى أفضل النتائج التي يسعى اليها الطرفين، خاصة أن معاملات الشركة مع البنك تمتد لسنوات عديدة، قام البنك خلالها بدعم العديد من المشروعات الخاصة بشركة بالم هيلز للتعمير.