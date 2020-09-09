شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحاً 12.350 نقطة ليصل إلى مستوى 5309.91 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% رابحاً 20.59 نقطة ليصل إلى مستوى 5835.77 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% خاسراً 2.350 نقطة ليصل إلى مستوى 4272.01 نقطة، وهبط المؤشر الرئيسى 50 بنسبة 0.05% خاسراً 2.080 نقطة ليصل إلى مستوى 4287 نقطة.
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 149.8 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5376 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.36%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.21%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.14%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.96%، ثم قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.62%، 0.55%، على التوالى.
وجاء سهم شركة أجيال العقارية الترفيهية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.19%، يليه سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 5.10%، ثم سهم شركة أركان الكويت العقارية بنسبة 4.15%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية العقارية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.17% يليه سهم مجموعة أرزان للتمويل والاستثمار بنسبة 5.62%، ثم سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 5%.
وفى سياق متصل أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية أن نائب رئيس أول قطاع الإدارة القانونية تقدم باستقالته من الشركة، وتم قبولها بتاريخ 8 سبتمبر، على أن يكون آخر يوم عمل يوم 30 نوفمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.