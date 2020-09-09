شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وتحت ضغط تصريحات كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي ،والتي عززت احتمالات استمرار السياسة النقدية التحفيزية فى أوروبا لفترة طويلة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.1756$ الأدنى منذ 21 آب/أغسطس الماضي، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1775 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1787$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.35% مقابل الدولار ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر آذار/مارس الماضي ، مع تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 0.6% الأسبوع الماضي مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع أعلى مستوى فى 28 شهرا عند 1.2011$.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 93.62 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

فبخلاف عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل فى ظل المخاطر المتصاعدة التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى خاصة اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني ، فهناك تصاعد مخاوف نقص سيولة الدولار بالأسواق ، فى ظل تسارع عمليات البيع المفتوحة فى الأسهم الأمريكية خاصة أسهم شركات التكنولوجيا.

قال كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي "فيليب لين" إن سعر صرف اليورو مهم للسياسة النقدية ،وارتفاع العملة بالفترة الأخيرة يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

عززت تلك التصريحات ،مع دخول التضخم الأوروبي الشهر الماضي فى المنطقة السلبية للمرة الأولى فى أربع سنوات ، احتمالات الإبقاء على سياسة نقدية فائقة السهولة لفترة طويلة جدا.