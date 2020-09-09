شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف: السعودية تضع 4 مسارات لتحفيز قطاع الصناعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن المملكة تعمل على أن تكون مركزاً لعدد كبير من الصناعات بما يُغطي احتياج السوق السعودي والأسواق المحيطة، وتمتد إلى قارة أفريقيا، كما تسعى لاستغلال موقعها الإستراتيجي في الوصول إلى الأسواق العالمية الأخرى.

وأشار الخريف، إلى أن القطاع يُعد شكلا من أشكال الاستثمار ودور المنظومة اليوم أن تجعله جاذباً للمستثمرين، لافتاً إلى وجود 4 مسارات تعمل عليها الوزارة لتحفيز هذا القطاع ودعم الصناعات الواعدة وذات الأولوية، بحسب صحيفة عكاظ.

وبين أن تلك المسارات الأربعة هي، تعظيم الفائدة من الممكّنات الرئيسية كالنفط والتعدين وقطاع البتروكيماويات.، توطين الصناعات ذات الأولوية من خلال إستراتيجية لتحويل العدد الأكبر من المنتجات المستوردة إلى محلية الصنع، بناء القدرات للمستقبل وذلك عبر تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة عموما، خلق صناعات مبنية على طلب مستقبلي.

وقال إن فرص الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي واعدة وكبيرة ولها أثر كبير في خلق الوظائف، إذ إن ميزة الاستثمار في القطاع أن الوظيفة الواحدة تخلق 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات الأخرى.

وتأتي تلك التصريحات بعد أن كشف الوزير في وقت سابق أن نتائج القطاع الصناعي في يونيو الماضي تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومية في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.

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وأوضح، في تغريدة سابقة على "تويتر" تعليقاً على البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والخاصة بأهم المؤشرات الصناعية في يونيو، أنه نتج عن المبادرات والحوافز خلق 2516 وظيفة للسعوديين، واستثمارات بقيمة 2.2 مليار ريال من خلال 118 ترخيصا جديدا، قائلا إنه يرجو أن تكون بداية التعافي.

وبلغ حجم القروض التي تم اعتمادها من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي من خلال مبادرة القرض المالي المعجل لنحو 365 منشأة صناعية بقطاع المستلزمات الطبية والأدوية الحيوي بلغت قيمتها 364 مليون ريال خلال جائحة كورونا.

وبحسب بيان سابق، أعلن الصندوق المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، عن تفعيل خدمة الاعتماد الإلكتروني للقروض، والتي تأتي امتداداً لجهود الصندوق في تحسين تجربة المستفيدين من قروضه.

وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية في السعودية، إبراهيم المعجل، مؤخراً عن تبني مبادرة خط تسهيلات ائتمانية لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مؤكداً أن تلك المبادرة تأتي في سياق تحفيز بيئة الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتقوية مركزها المالي في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد.