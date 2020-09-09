الخليجي للاستشارات: صناديق الريت السعودية تواجه صعوبة تحصيل الإيجارات في ظل كورونا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران، إن بعض الصناديق العقارية "ريت" المتداولة في سوق الأسهم السعودية قد تأثر سلبا نتيجة جائحة كورونا.
وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن من تلك الآثار السلبية تأتي نتيجة صعوبة تحصيل الإيجارات مع تأثر أعمال المستأجرين، متوقعاً أن تشهد تحسن في مدخولات هذه الصناديق كون الإيجارات لا تزال ثابتة، بحسب موقع قناة العربية.
وتراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة المدرجة في السوق السعودية 10% منذ بداية العام الجاري، إذ أغلق القطاع نهاية جلسة يوم 26 يوليو 2020 عند مستوى 3767 نقطة ليؤكد أنه القطاع الأكثر تأثرا بموجة الإغلاقات التي طالت المجمعات التجارية والمولات وهي القيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا.
وتراجعت القيمة السوقية لتلك الصناديق بنحو 1.54 مليار ريال منذ بداية العام لتصل إلى 13.85 مليار ريال، فيما تراجعت بنحو 2.78 مليار ريال مقارنة بأعلى مستوى سجلته خلال مطلع فبراير الماضي
وقطاع الصناديق العقارية المتداولة يعد من بين القطاعات الأقل ارتداداً في الصعود من قاع مارس، بنحو 8% فقط، مقارنة بالمؤشر العام الذي ارتد للصعود بنحو 24%، ويأتي مباشرة بعد قطاع "المرافق العامة" الذي ارتد صعوداً بنحو 7.4%.
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