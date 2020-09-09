شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتمديد الاتصالات السعودية لمذكرة التفاهم الخاصة بالاستحواذ على فودافون مصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر قريبة الصلة من صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية (STC) على حصة فودافون العالمية في شركة “فودافون مصر” البالغة 55% إنه من المنتظر تقديم الشركة السعودية عرض الشراء النهائي قبل نهاية هذا الشهر، وأكدت أنه من المتوقع تمديد مذكرة التفاهم لفترة أخرى حال التوصل لاتفاق مقبول،

وأضافت المصادر أن المفاوضات بين الجانبين على قيمة الصفقة لا تزال قائمة، وأنها تسير بشكل جيد، لكنهما لم يتوصلا إلى سعر مقبول من الطرفين، وذلك وفقاً لصحيفة "البورصة" المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع "مجموعة فودافون" سيحدث نتيجة تقديم طلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ الصفقة.

وأكدت المصادر أن الشركة السعودية مهتمة للغاية بالاستثمار في سوق الاتصالات المصري، وأن "كورونا" هي من حالت دون سرعة إتمام الصفقة.

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وكانت شركة برايم لتداول الأوراق المالية قد ذكرت أمس أن قيمة صفقة استحواذ STC على حصة فوادفون العالمية البالغة 55% من فوادافون مصر قد يتم تخفيضها بنسبة 30% (قريباً من النسبة التي انخفض بها سهم فودافون العالمية منذ 29 يناير 2020).

وكانت STC قد وقعت مع فودافون العالمية مذكرة تفاهم غير ملزمة مدتها 75 يوماً، ثم تم تمديدها لمرتين الأولى لمدة 90 يوماً والثانية لمدة 60 يوماً تنتهي يوم الخميس المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج أمس أن شركة الاتصالات السعودية تُجري محادثات لتخفيض قيمة عرضها غير الملزم بقيمة 2.39 مليار دولار للاستحواذ على فودافون مصر، بشراء 55% منها هي حصة شركة فودافون العالمية.

وحققت الاتصالات السعودية صافي أرباح بلغ 2.7 مليار ريال بالربع الثاني 2020مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.