محافظ القليوبية يقررتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة 10%

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا باللجنة المشكلة لبحث أسعار متر التصالح ، بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام ، والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى للمحافظة، والمهندس على السيد مدير مديرية الإسكان والمهندس ياسر مرعى مدير الشئون الهندسية، وشاكر محمد مدير الشئون القانونية لإعادة النظر فى اسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع ، في مخالفات البناء لدفع عجلة العمل لإنجاز ملفات التصالح ، لتشجيع وتحفيز المواطنين للتقدم بملفات للتصالح عن تلك المخالفات.

وفي بداية الإجتماع تم مناقشة عدداً من المعوقات التي تواجه اللجان الفنية لإنهاء ملفات التصالح ، وكذا الأسعار التى تم تحديدها من اللجنة المشكلة لهذا الغرض ،مؤكدا علي تقديم كافة التسهيلات لإنجاز العمل وإعادة النظر فى بعض الأسعار السابق تحديدها من اللجنة تيسيرا على المواطنين.

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وبناء على ذلك صدر قرار المحافظ رقم تخفض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار رقم 784 لسنة 2019 بنسبة 10% (عشرة بالمائة) على الا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيه (خمسون جنيها).

وتضمن القرار حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الاوضاع للعزب التى تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% (خمسون بالمائة) من قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لهذه المدن على النحو المبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019 على الا يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيه (ثمانون جنيها) بعد تطبيق البند السابق بالقرار.

وأكد الهجان علي رؤساء اللجان والأحياء علي أهمية إنهاء هذه الملفات حتي يشعر المواطن بالأمن والأمان من خلال توفيق أوضاعه في ظل التفسيرات التى تم اقرارها، مؤكدا علي المواطنين سرعة التقدم للإستفادة من مد المهلة حتي نهاية سبتمبر 2020 للتصالح في مخالفات البناء.