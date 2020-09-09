محافظ القليوبية يقررتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة 10%

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا باللجنة المشكلة لبحث أسعار متر التصالح ، بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام ، والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى للمحافظة، والمهندس على السيد مدير مديرية الإسكان والمهندس ياسر مرعى مدير الشئون الهندسية، وشاكر محمد مدير الشئون القانونية لإعادة النظر فى اسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع ، في مخالفات البناء لدفع عجلة العمل لإنجاز ملفات التصالح ، لتشجيع وتحفيز المواطنين للتقدم بملفات للتصالح عن تلك المخالفات.
وفي بداية الإجتماع تم مناقشة عدداً من المعوقات التي تواجه اللجان الفنية لإنهاء ملفات التصالح ، وكذا الأسعار التى تم تحديدها من اللجنة المشكلة لهذا الغرض ،مؤكدا علي تقديم كافة التسهيلات لإنجاز العمل وإعادة النظر فى بعض الأسعار السابق تحديدها من اللجنة تيسيرا على المواطنين.
وبناء على ذلك صدر قرار المحافظ رقم تخفض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار رقم 784 لسنة 2019 بنسبة 10% (عشرة بالمائة) على الا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيه (خمسون جنيها).
وتضمن القرار حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الاوضاع للعزب التى تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% (خمسون بالمائة) من قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لهذه المدن على النحو المبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019 على الا يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيه (ثمانون جنيها) بعد تطبيق البند السابق بالقرار.
وأكد الهجان علي رؤساء اللجان والأحياء علي أهمية إنهاء هذه الملفات حتي يشعر المواطن بالأمن والأمان من خلال توفيق أوضاعه في ظل التفسيرات التى تم اقرارها، مؤكدا علي المواطنين سرعة التقدم للإستفادة من مد المهلة حتي نهاية سبتمبر 2020 للتصالح في مخالفات البناء.
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