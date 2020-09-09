شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر بنسبة 0.63% وسط تراجع جماعي للقطاعات..وانخفاض 37 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.63% خاسراً 61.59 نقطة ليصل إلى مستوى 9699.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 194.6 مليون سهم بقيمة 190.2 مليون ريال عبر تنفيذ 4332 صفقة، وتراجع 37 سهماً، وارتفعت 7 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.97%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.95%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاعي الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%.

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وكان المؤشر العام لبورصة قطر، قد تراجع بنسبة 0.47% خاسراً 46.71 نقطة ليغلق عند مستوى 9836.22 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار ريال قطري ليغلق عند مستوى 573.259 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 2.05 مليار سهم بقيمة 3.02 مليار ريال، عبر تنفيذ 60.58 ألف صفقة.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.