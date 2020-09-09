شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بالمستهل بضغوط هبوط سهمى "الإثمار" و"بتلكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% خاسراً 1.44 نقطة ليصل إلى مستوى 1400.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 173.9 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 7.11% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.12%، كما تراجع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.51%.

فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.01% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.33%، وصعد سهم عقارات السيف بنسبة 0.58%.

Advertisements

وكان بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) البحريني، قد أكد أنه يجري محادثات مع بنك لبنان والمهجر (بلوم) للاستحواذ على عملياته في مصر، مضيفا أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية.

وقال البنك في إفصاح لبورصة البحرين، إن "هذه المناقشات في مرحلة أولية لكن ليس من المؤكد أن أي صفقة ستتم".