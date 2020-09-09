شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بالمستهل وسط هبوط 5 قطاعات على رأسها السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.64% خاسراً 14.77 نقطة ليصل إلى مستوى 2273.21 نقطة.

وبلغ حجم التداول 180.7 مليون سهم محققة ما قيمته 128.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2457 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.42%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.16%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.56%، ثم قطاعي العقارات والنقل بنسبة 0.42%، 0.24%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.64%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 14.93%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.89%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.87%، فيما تصدر سهم مجموعة السلام القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 35.1 مليون ورقة بقيمة 25.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.92%.

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وفي سياق متصل، أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر لتمرير قرار عقد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة للنظر في قرار تفويض مجلس إدارة الشركة لمدة 12 شهر لإصدار سندات و/أو صكوك سواءً بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات أغراض خاصة في شريحة واحدة أو عدة شرائح يتم عرضها إلى مستثمرين مؤهلين، ولكن ليس للاكتتاب العام في الإمارات العربية المتحدة، وأن لا يتم إدراجها في أي سوق مالي في الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالي تصل إلى مليار دولار أمريكي، وأجل استحقاق يصل إلى مدة 30 عاماً وبمعدل ربح لا يتجاوز سعر السوق السائد المتاح للشركات التي لها نفس التصنيف الائتماني للشركة.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة الرمز كابيتال، إحدى الشركات التابعة لشركة الرمز كوربوريشن، عن اتفاقها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لاستخدام التقارير والتقييمات الائتمانية التي تصدرها لتكون الرمز بذلك أول شركة خدمات مالية في أسواق المال في الإمارات العربية المتحدة تستخدم منتجتا AECB.