أسهم أوروبا تصعد وأسترا زينيكا يهوى بفعل توقف تجارب لقاح لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعد أن انخفضت بقوة في الجلسة السابقة، بيد أن المعنويات اهتزت بسبب تعليق أسترا زينيكا تجارب عالمية على لقاحها لكوفيد-19.
ونزلت أسهم أسترا زينيكا 1.3 بالمئة إذ أعلنت عن تعليق تجارب كبيرة في مراحلها الأخيرة على لقاح تجريبي بسبب مرض أحد المشاركين في الدراسة دون معرفة السبب.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، فيما كانت أسهم السفر والترفيه من بين أكبر القطاعات المتراجعة في التعاملات المبكرة.
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