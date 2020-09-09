شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسوق صكوكا لأجل 7 سنوات وسندات لأجل 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة أن البحرين بدأت تسويق إصدار سندات على شريحتين اليوم الأربعاء، وستكون الشريحة الأولي لصكوك لأجل سبع سنوات والثانية سندات لأجل 12 عاما. وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب الصفقة أن البحرين حددت السعر الاسترشادي الأولي للصكوك بنحو 4.5 بالمئة وللسندات التقليدية بنحو 5.75 بالمئة.

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