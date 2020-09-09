شكرا لقرائتكم خبر عن شركة غزل شبين تواصل العمل بالمعدلات الطبيعية بعد مطالب صرف الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع الغزل والنسيج، أن شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج غزل شبين التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعمل بالمعدلات الطبيعة منذ يوم أمس، بعد مطالب بعض العمال صرف حوافز وأرباح.

من جانبه أوضح مصدر بالشركة، أن ما يتم تنفيذه من إجراءات بغرض خفض خسائر الشركة بشكل كبير وترشيد النفقات، ولا سيما أن هناك تطوير واسع لكافة الشركات بجانب عمليات الدمج، والتى تهدف انتشال الشركات من خسائرها، لافتا إلى أن العمال لا يهمهم إلا صرف حوافز وأرباح حتى لو انهارت الشركة، وهو أسلوب لا يليق بالعمال شركاء العمل والتطوير.

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